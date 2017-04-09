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https://sport.mail.ru/news/tennis/29364913/
9 апреля 2017, 11:34 | Теннис | Чемпионат.com

Кирьос победил Куэрри и вывел Австралию в полуфинал Кубка Дэвиса

Австралиец Ник Кирьос в четвёртом поединке четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса переиграл американца Сэма Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:4.

Этот успех вывел сборную Австралии в полуфинал турнира, где она сыграет либо с итальянцами, либо с бельгийцами.

В заключительной встрече противостояния, не имевшей турнирного значения, Джон Иснер взял верх над Самуэлем Гротом — 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом, итоговый счёт 3−2 в пользу сборной Австралии.
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