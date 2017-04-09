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9 апреля 2017, 10:37 | Теннис | Спорт-Экспресс

Маттек-Сэндз и Шафаржова — в финале парного турнира в Чарльстоне

Американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова вышли в финал парного турнира в Чарльстоне.

Их соперницами в решающем поединке будут представительницы Чехии Люси Градецка и Катержина Синякова.

Чарльстон (США).

Турнир WTA Volvo Car Open.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Открытые корты, грунт.

Парный разряд.

Полуфинал.

Маттек-Сэндз/Шафаржова (США/Чехия, 1) — Гренефельд/Пешке (Германия/Чехия) — 6:3, 6:0.

Градецка/Синякова (Чехия, 4) — Атаво/Остапенко (США/Латвия) — 6:1, 7:6 (7:2).
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