Хромачева и Стоянович не смогли выйти в финал парного турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Ирина Хромачева и Нина Стоянович из Сербии уступили в полуфинале парного турнира в Монтеррее словенке Далиле Якупович и украинке Надежде Киченок.
Монтеррей (Мексика).
Турнир WTA Abierto GNP Seguros.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Открытые корты, хард.
Парный разряд.
Четвертьфинал.
Якупович/Киченок (Словения/Украина) — ХРОМАЧЕВА/Стоянович (Россия/Сербия) — 4:6, 6:3, 10:8.
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