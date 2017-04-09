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https://sport.mail.ru/news/tennis/29363932/
9 апреля 2017, 9:59 | Теннис | Спорт-Экспресс

Хромачева и Стоянович не смогли выйти в финал парного турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Ирина Хромачева и Нина Стоянович из Сербии уступили в полуфинале парного турнира в Монтеррее словенке Далиле Якупович и украинке Надежде Киченок.

Монтеррей (Мексика).

Турнир WTA Abierto GNP Seguros.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Четвертьфинал.

Якупович/Киченок (Словения/Украина) — ХРОМАЧЕВА/Стоянович (Россия/Сербия) — 4:6, 6:3, 10:8.
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