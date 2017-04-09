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https://sport.mail.ru/news/tennis/29363286/
9 апреля 2017, 2:18 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова вышла в финал турнира в Монтеррее

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой турнира в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Павлюченкова, посеянная на турнире под вторым номером, в субботнем полуфинале взяла верх над француженкой Каролин Гарсией (3-я сеяная) со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В финале соревнований Павлюченкова встретится с победительницей противостояния между немкой Ангеликой Кербер (1) и испанкой Карлой Суарес-Наварро (4).
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