Павлюченкова вышла в финал турнира в Монтеррее
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой турнира в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Павлюченкова, посеянная на турнире под вторым номером, в субботнем полуфинале взяла верх над француженкой Каролин Гарсией (3-я сеяная) со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
В финале соревнований Павлюченкова встретится с победительницей противостояния между немкой Ангеликой Кербер (1) и испанкой Карлой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter