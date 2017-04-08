Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Это стало известно после состоявшегося в субботу парного матча, в котором французы Жюльен Беннето и Николя Маю в четырёх сетах обыграли британцев Доминика Инглота и Джейми Маррея со счётом 7:6 (9:7), 5:7 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. Французы шесть раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету британцев 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



Кубок Дэвиса. Четвертьфинал



Франция — Великобритания — 3−0.