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8 апреля 2017, 19:22 | Теннис | Чемпионат.com

Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.

Это стало известно после состоявшегося в субботу парного матча, в котором французы Жюльен Беннето и Николя Маю в четырёх сетах обыграли британцев Доминика Инглота и Джейми Маррея со счётом 7:6 (9:7), 5:7 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 20 минут. Французы шесть раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету британцев 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Франция — Великобритания — 3−0.
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