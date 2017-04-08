Даниэль Гарза успешно опротестовал решение ITF о своей дисквалификации
Мексиканский теннисист Даниэль Гарза обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить дисквалификацию, наложенную на него ITF за участие в организации договорных матчей.
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Напомним, что в октябре 2016 года он был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 5 тысяч долларов, поскольку ITF обвинила его во влиянии на ход матча на турнире серии «Фьючерс» в США в марте 2015 года, в котором он сам участия не принимал.
CAS отменил решение ITF и присудил Гарзе 2970 долларов в качестве компенсации на юридические затраты. Теперь мексиканский теннисист может вернуться к соревнованиям.
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