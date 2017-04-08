Даниэль Гарза успешно опротестовал решение ITF о своей дисквалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что в октябре 2016 года он был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на 5 тысяч долларов, поскольку ITF обвинила его во влиянии на ход матча на турнире серии «Фьючерс» в США в марте 2015 года, в котором он сам участия не принимал.

CAS отменил решение ITF и присудил Гарзе 2970 долларов в качестве компенсации на юридические затраты. Теперь мексиканский теннисист может вернуться к соревнованиям.