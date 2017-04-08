Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту в Кубке Дэвиса

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Обе команды перед матчем в паре сделали замены: у австрийцев вместо заявленного Александра Пейя на площадку в дуэте с Юлианом Ноулом вышел Юрген Мельцер, который провел сложный поединок против Ильи Ивашко, уступив ему в четырех сетах. Белорусы решили вновь выставить на встречу хорошо сыгравшего в феврале против румын Ярослава Шило.

Опытный австрийский дуэт победил в первом сете. Вторая партия в минском Дворце тенниса получилась наиболее упорной. В концовке белорусы и австрийцы выиграли по гейму на чужой подаче, а на тай-брейке Максим Мирный и Ярослав Шило отыгрались со счета 1:5, сделав цифры на табло равными — 5:5. Однако Юлиан Ноул и Юрген Мельцер смогли на своей подаче уверенно провести важный отрезок и повести по сетам — 2:0. Далее белорусы сократили отставание по сетам — 1:2, но в решающем четвертом сете уступили — 4:6.

После двух дней турнира белорусские теннисисты ведут — 2:1. Завершится матч Кубка Дэвиса белорусских и австрийских теннисистов 9 апреля, когда пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00, вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Победитель встречи Беларусь — Австрия осенью продолжит борьбу за выход в Мировую группу.