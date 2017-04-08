Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту в Кубке Дэвиса
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру в парном поединке матча второго раунда I группы
Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса в минском Дворце тенниса со счетом — 1:3 (4:6, 6:7 (6:8), 7:6 (6:3), 4:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Обе команды перед матчем в паре сделали замены: у австрийцев вместо заявленного Александра Пейя на площадку в дуэте с Юлианом Ноулом вышел Юрген Мельцер, который провел сложный поединок против Ильи Ивашко, уступив ему в четырех сетах. Белорусы решили вновь выставить на встречу хорошо сыгравшего в феврале против румын Ярослава Шило.
Опытный австрийский дуэт победил в первом сете. Вторая партия в минском Дворце тенниса получилась наиболее упорной. В концовке белорусы и австрийцы выиграли по гейму на чужой подаче, а на
После двух дней турнира белорусские теннисисты ведут — 2:1. Завершится матч Кубка Дэвиса белорусских и австрийских теннисистов 9 апреля, когда пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00, вход на трибуны Дворца тенниса свободный.
Победитель встречи Беларусь — Австрия осенью продолжит борьбу за выход в Мировую группу.
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