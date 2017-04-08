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https://sport.mail.ru/news/tennis/29361283/
8 апреля 2017, 17:29 | Теннис | БЕЛТА

Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту в Кубке Дэвиса

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру в парном поединке матча второго раунда I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса в минском Дворце тенниса со счетом — 1:3 (4:6, 6:7 (6:8), 7:6 (6:3), 4:6), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило уступили австрийскому дуэту Юлиану <span class=error>Ноулу</span> и <span class=error>Юргену</span> <span class=error>Мельцеру</span> в парном поединке матча второго раунда I группы <nobr>Евро-Африканской</nobr> зоны Кубка <span class=error>Дэвиса</span> в минском Дворце тенниса со счетом — 1:3 (4:6 6:7 (6:8) 7:6 (6:3) 4:6) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Обе команды перед матчем в паре сделали замены: у австрийцев вместо заявленного Александра Пейя на площадку в дуэте с Юлианом Ноулом вышел Юрген Мельцер, который провел сложный поединок против Ильи Ивашко, уступив ему в четырех сетах. Белорусы решили вновь выставить на встречу хорошо сыгравшего в феврале против румын Ярослава Шило.

Опытный австрийский дуэт победил в первом сете. Вторая партия в минском Дворце тенниса получилась наиболее упорной. В концовке белорусы и австрийцы выиграли по гейму на чужой подаче, а на тай-брейке Максим Мирный и Ярослав Шило отыгрались со счета 1:5, сделав цифры на табло равными — 5:5. Однако Юлиан Ноул и Юрген Мельцер смогли на своей подаче уверенно провести важный отрезок и повести по сетам — 2:0. Далее белорусы сократили отставание по сетам — 1:2, но в решающем четвертом сете уступили — 4:6.

После двух дней турнира белорусские теннисисты ведут — 2:1. Завершится матч Кубка Дэвиса белорусских и австрийских теннисистов 9 апреля, когда пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00, вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Победитель встречи Беларусь — Австрия осенью продолжит борьбу за выход в Мировую группу.

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Беларусь — Австрия. За полчаса до начала матча пар у входа во Дворец тенниса образовалась длинная очередь, притом, что все места уже заняты

В столичном Дворце тенниса в 13.00 начнется парный поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия. За полчаса до начала встречи возле входа в здании образовалось длинная очередь, притом, что все сидячие места на арене уже заняты.
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