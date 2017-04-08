Доскараев о победе над Китаем: Мы посмотрели нескучный триллер. В конце герои всех победили

«В Кубке Дэвиса легких матчей не бывает. Изначально, и мы не раз не были фаворитами, но получалось обыгрывать хороших соперников. Так и наоборот. Удалось показать хороший теннис. Не всегда, так волнообразно, но очень рад, что мы справились с этим», — рассказал один из авторов победного очка Андрей Голубев.

Теннисисты заметили, что поддержка болельщиков помогла им в ключевые моменты встречи. По словам Михаила Кукушкина, он благодарен родным трибунам за активность."Когда ты играешь дома, то поддержка трибун лично мне, и всей команде, очень помогает. Она не давит. Легче играть, когда тебя поддерживают. Ты себя хуже чувствуешь, когда тишина на трибунах. А при такой активно поддержке всегда играть легче. Сегодня шла упорная борьба. Спасибо всем тем, кто пришел на трибуны. Поддержал нас. Мы им очень признательны, — поделился игрок.

Недоволен остался дебютом в парной встрече с Китаем капитан сборной страны Диас Доскараев. По его словам, матч был похож на триллер.

«Два дня очень успешно для нас сложились. Результата мы добились. Вчера хороший день был. Взяли два очка. Дебютант наш, Дмитрий Попко, принес нам очко, и это вдвойне приятно, — считает капитан сборной Казахстана Диас Доскараев. — Мы сегодня посмотрели нескучный триллер. Трехчасовой. Где зритель все время переживает. Но в итоге “Хэппи энд”. Если бы проиграли, то как после тяжелого фильма все бы загрузились. Но сегодня была не мелодрама. Экшен. Главные герои в итоге всех победили. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. Сегодня Александр и Андрей проявили характер. Ведь не важно, как ты начинаешь. Важнее как ты заканчиваешь. В начали очень плохо. Все это видели. Ужасно просто. Ничего не клеилось, но они перебороли себя. И добились победы. Это самое главное».

Напомним, сборная Казахстана по теннису выиграла три подряд матча у команды Китая и досрочно победила во встрече Кубка Дэвиса. Решающее очко в паре принесли Андрей Голубев и Александр Недовесов.