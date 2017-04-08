Маттек-Сэндс и Шафаржова вышли в полуфинал парного турнира в Чарльстоне

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Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время они не сделали ни одного эйса и не допустили ни одной двойной ошибки. При этом Маттек-Сэндс и Шафаржова реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы — три.