Маттек-Сэндс и Шафаржова вышли в полуфинал парного турнира в Чарльстоне
Американка Бетани
Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова обыграли представительниц США Дженнифер Брэди и Элисон Риске со счётом 6/3, 6/2 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.
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Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время они не сделали ни одного эйса и не допустили ни одной двойной ошибки. При этом
В полуфинале парных соревнований Volvo Car Open
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