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https://sport.mail.ru/news/tennis/29361071/
8 апреля 2017, 17:32 | Теннис | GoTennis.ru

Маттек-Сэндс и Шафаржова вышли в полуфинал парного турнира в Чарльстоне

Американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова обыграли представительниц США Дженнифер Брэди и Элисон Риске со счётом 6/3, 6/2 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

Американка <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> и чешка <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржова</span> обыграли представительниц США Дженнифер <span class=error>Брэди</span> и <span class=error>Элисон</span> Риске со счётом 6/3 6/2 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время они не сделали ни одного эйса и не допустили ни одной двойной ошибки. При этом Маттек-Сэндс и Шафаржова реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперницы — три.

В полуфинале парных соревнований Volvo Car Open Маттек-Сэндс и Шафаржова сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке.
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