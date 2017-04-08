Эжени Бушар выступит на турнире ITF впервые с 2013 года

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Также на этом турнире выступят ещё две теннисистки из Топ-100: Мэдисон Бренгл и Кристина Куцова.

23-летняя Бушар сыграет на соревнованиях ITF впервые с 2013 года. Тогда она выступила на травяном турнире в Ноттингеме. С тех пор принимала участие только в соревнованиях WTA.