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https://sport.mail.ru/news/tennis/29360234/
8 апреля 2017, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар выступит на турнире ITF впервые с 2013 года

Экс-пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар, выступит на соревнованиях ITF в Индиан-Харбор Бич (США), призовой фонд которых составляет 80 тысяч долларов. Организаторы предоставили спортсменке wild card.

<nobr>Экс-пятая</nobr> ракетка мира канадка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> выступит на соревнованиях ITF в <nobr>Индиан-Харбор</nobr> Бич (США) призовой фонд которых составляет 80 тысяч долларов. Организаторы предоставили спортсменке <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span>. Увеличить
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Также на этом турнире выступят ещё две теннисистки из Топ-100: Мэдисон Бренгл и Кристина Куцова.

23-летняя Бушар сыграет на соревнованиях ITF впервые с 2013 года. Тогда она выступила на травяном турнире в Ноттингеме. С тех пор принимала участие только в соревнованиях WTA.
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08 апреля

Эжени Бушар выступит на турнире ITF впервые с 2013 года

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