Эжени Бушар выступит на турнире ITF впервые с 2013 года
Экс-пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар, выступит на соревнованиях ITF в Индиан-Харбор Бич (США), призовой фонд которых составляет 80 тысяч долларов. Организаторы предоставили спортсменке wild card.
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Также на этом турнире выступят ещё две теннисистки из Топ-100: Мэдисон Бренгл и Кристина Куцова.
23-летняя Бушар сыграет на соревнованиях ITF впервые с 2013 года. Тогда она выступила на травяном турнире в Ноттингеме. С тех пор принимала участие только в соревнованиях WTA.
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