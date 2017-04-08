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8 апреля 2017, 14:32 | Теннис | Р-Спорт

Джокович: Кубок Дэвиса потерял ценность, нужно проводить его, как ЧМ по футболу

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Кубок Дэвиса потерял свою ценность, формат турнира должен быть похож на чемпионат мира по футболу, заявил сербский теннисист Новак Джокович, вторая ракетка мира.

По существующей схеме турнира каждый матч Кубка Дэвиса проводится в стране, которую представляет один из соперников.

«Формат Кубка Дэвиса должен измениться. Я уважаю историю и традиции турнира, но он потерял свою ценность. У нас должно быть что-то похожее на чемпионат мира по футболу — нейтральное место, один турнир. Это создало бы больше шума вокруг турнира, если бы 10−20−30 команд играли бы групповой турнир, а затем по нокаут-системе. Я уверен, что все теннисисты захотят сыграть на таком турнире, потому что любят свою страну, как и я», — цитирует Джоковича Tennisworldusa.org.

Розыгрыш Кубка Дэвиса проводится с 1900 года.
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