Джокович: Кубок Дэвиса потерял ценность, нужно проводить его, как ЧМ по футболу
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Кубок Дэвиса потерял свою ценность, формат турнира должен быть похож на чемпионат мира по футболу, заявил сербский теннисист Новак Джокович, вторая ракетка мира.
По существующей схеме турнира каждый матч Кубка Дэвиса проводится в стране, которую представляет один из соперников.
«Формат Кубка Дэвиса должен измениться. Я уважаю историю и традиции турнира, но он потерял свою ценность. У нас должно быть
Розыгрыш Кубка Дэвиса проводится с 1900 года.
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