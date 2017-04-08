Джокович: Кубок Дэвиса потерял ценность, нужно проводить его, как ЧМ по футболу

По существующей схеме турнира каждый матч Кубка Дэвиса проводится в стране, которую представляет один из соперников.

«Формат Кубка Дэвиса должен измениться. Я уважаю историю и традиции турнира, но он потерял свою ценность. У нас должно быть что-то похожее на чемпионат мира по футболу — нейтральное место, один турнир. Это создало бы больше шума вокруг турнира, если бы 10−20−30 команд играли бы групповой турнир, а затем по нокаут-системе. Я уверен, что все теннисисты захотят сыграть на таком турнире, потому что любят свою страну, как и я», — цитирует Джоковича Tennisworldusa.org.

Розыгрыш Кубка Дэвиса проводится с 1900 года.