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8 апреля 2017, 13:25 | Теннис | Sports.kz

Казахстан гарантировал себе победу над Китаем в матче Кубка Дэвиса

В Астане прошла игра парного разряда матча Кубка Дэвиса в Первой группе зоны «Азия/Океания» Казахстан — Китай, сообщает Sports.kz.

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Честь хозяев корта отстаивали Андрей Голубев и Александр Недовесов, которым противостояли Бай Янь и Мао-Синь Гун.

Игра прошла в упорной борьбе, и исход встречи решился только в пятом сете. Итогом стала победа Голубева и Недовесова со счетом 3:6, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3.

Таким образом, общий счет встречи стал 3:0 в пользу Казахстана. Тем самым наши теннисисты досрочно обеспечили себе победу над представителями Поднебесной независимо от исхода двух оставшихся одиночных поединков, которые пройдут завтра.

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