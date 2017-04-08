Касаткина вышла в полуфинал в Чарльстоне, Павлюченкова — в Монтеррее
Осечка Весниной, прорыв Касаткиной и борьба за четвёртый мексиканский титул Павлюченковой — в обзоре турниров в Чарльстоне и Монтеррее.
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Сезон миновал первую треть. Вы успели заметить, что прошло уже три месяца? Скоро во власть вступит грунт, но уже на этой неделе, пока мужчины сражаются в Кубке Дэвиса, девушки официально дали старт этой части сезона. Турнир в Чарльстоне уже традиционно становится своеобразным градиентом, лёгким переходом между хардом и грунтом, и выделяется не только цветом своих
Осечка Весниной
В прошлом году именно с успеха в Чарльстоне Елена Веснина начала своё возвращение в элиту женского тенниса. Пройдя квалификацию, россиянка вдруг стала выигрывать матч за матчем и добралась до финала «Премьера», уступив лишь в решающем матче Слоан Стивенс. Спустя год Елена приехала сюда уже в качестве одной из главных фавориток и стала четвёртой сеяной. Первый круг она пропускала, а во втором получила в соперницы 18-летнюю венгерку Фанни Столлар.
Чемпионка парного юниорского Уимблдона-2015 только делает первые шаги во взрослом туре, но грунт считает чуть ли не любимым покрытием. На нём она выиграла один одиночный и четыре парных турнира ITF — все свои взрослые титулы. Тем не менее сомнений в победе Елены почти не возникало — разница в рейтинге и опыте у теннисисток колоссальная. Однако уже с первых геймов стало понятно, что малой кровью Весниной обойтись не удастся. Со счёта 1:1 в первом сете соперницы, будто сговорившись, четыре гейма подряд не могли выиграть свои подачи. Столлар, к удивлению многих, демонстрировала железные нервы. Она неустанно атаковала, а в купе с опаснейшей подачей её игра доставляла Елене множество проблем. Ключевым стал 11-й гейм, длившийся почти 10 минут. Венгерке удалось отыграть четыре
Теннисистки добрались до
Прорыв Касаткиной
Помимо Весниной, в Чарльстон приехало трио россиянок, но уже во втором круге осталась лишь одна из них — Екатерина Александрова взяла лишь четыре гейма у Елены Янкович, а Евгения Родина в борьбе уступила Катерине Бондаренко. Дарья Касаткина проводит пока не самый удачный сезон, но второй год в профессиональном туре зачастую переломный, в этом нет никаких открытий. В первом круге россиянка разгромила Данку Ковинич и вышла на олимпийскую чемпионку Монику Пуиг.
Всего за 22 минуты 19-летняя россиянка повесила сопернице «баранку», но после этого на корте началась ожесточённая борьба. Моника вошла в игру, а Дарья стала слишком часто отдавать инициативу — на
В третьем круге зрителей ждал матч двух Дарий — Касаткина готова была сразиться с лучшей подругой, Гавриловой. На корте в этот день незримо присутствовал и третий игрок, ветер,
Двумя другими полуфиналистками стали ЕленаОстапенко и Мирьяна
Павлюченкова грезит 4-м титулом в Монтеррее?
На турнире в Монтеррее хард прощается с теннисистками до июля. Несмотря на скорый старт грунтового сезона, в Мексику приехала первая ракетка мира Анжелика Кербер, тщетно пытающаяся набрать форму. Уже в первом круге ей пришлось отыгрывать сет у Франчески Скьявоне, получившей wild card. Справившись с итальянкой, до полуфинала немка не испытала никаких проблем, переиграв Мэнди Минеллу и Хитер Уотсон. В полуфинале Кербер сыграет с Карлой
В нижней части сетки первой полуфиналисткой стала Каролин Гарсия, на пути к ½-й не встретившая ни одной
После вылета Ирины Хромачёвой и Екатерины Макаровой, взявшей всего пять геймов у Хитер Уотсон, действующей победительницы турнира, единственной россиянкой в сетке осталась Анастасия Павлюченкова. Свой монтеррейский триплет она оформила уже в 2013 году, турнир для неё является самым успешным в карьере, да и сезон складывается неплохо — все карты сложились на этой неделе для россиянки наилучшим образом. В первом круге Анастасия разгромила Татьяну Марию из Германии, а во втором справилась с Кристи Эрим Анн из США. За выход в полуфинал предстояло сразиться с Тимей Бабош, девушки ещё ни разу друг с другом не встречались.
Матч начинался на равных, Тимя хорошо играла на своих подачах, но затем стала часто ошибаться. Анастасия же весь сет провела на высоком хорошем уровне, много атаковала, у неё получались сильные глубокие удары с задней линии, хорошие активные приёмы. Но счёт 6:2 не должен был дезориентировать — было понятно, что венгерка прибавит во втором сете. Так и произошло. Спад Павлюченковой наложился на эмоциональный подъём её соперницы. Выиграв сет, Бабош сразу же сделала брейк в решающей партии. Она могла повести со счётом 3:0 и снять большинство вопросов, но е реализовала тройной
Уже в субботу на турнирах в Чарльстоне и Монтеррее определятся финалистки, а в воскресенье хард отдаст бразды правления грунту.
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