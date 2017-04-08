Сезон миновал первую треть. Вы успели заметить, что прошло уже три месяца? Скоро во власть вступит грунт, но уже на этой неделе, пока мужчины сражаются в Кубке Дэвиса, девушки официально дали старт этой части сезона. Турнир в Чарльстоне уже традиционно становится своеобразным градиентом, лёгким переходом между хардом и грунтом, и выделяется не только цветом своих глиняно-песчаных кортов, но и достаточно сильным составом участников.

Осечка Весниной

В прошлом году именно с успеха в Чарльстоне Елена Веснина начала своё возвращение в элиту женского тенниса. Пройдя квалификацию, россиянка вдруг стала выигрывать матч за матчем и добралась до финала «Премьера», уступив лишь в решающем матче Слоан Стивенс. Спустя год Елена приехала сюда уже в качестве одной из главных фавориток и стала четвёртой сеяной. Первый круг она пропускала, а во втором получила в соперницы 18-летнюю венгерку Фанни Столлар.



Чемпионка парного юниорского Уимблдона-2015 только делает первые шаги во взрослом туре, но грунт считает чуть ли не любимым покрытием. На нём она выиграла один одиночный и четыре парных турнира ITF — все свои взрослые титулы. Тем не менее сомнений в победе Елены почти не возникало — разница в рейтинге и опыте у теннисисток колоссальная. Однако уже с первых геймов стало понятно, что малой кровью Весниной обойтись не удастся. Со счёта 1:1 в первом сете соперницы, будто сговорившись, четыре гейма подряд не могли выиграть свои подачи. Столлар, к удивлению многих, демонстрировала железные нервы. Она неустанно атаковала, а в купе с опаснейшей подачей её игра доставляла Елене множество проблем. Ключевым стал 11-й гейм, длившийся почти 10 минут. Венгерке удалось отыграть четыре брейк-пойнта, причём почти все при помощи активных действий и эйса. Вообще, качество подачи стало ключевым для Столлар в этом матче. Она несколько раз подавала навылет именно в те моменты, когда это требовалось, что позволяло ей сохранять уверенность в игре.



Теннисистки добрались до тай-брейка, на котором у россиянки случился ранний провал. Три ошибки подряд в какой-то момент позволили сопернице повести со счётом 5:2. Веснина отыгралась, но Фанни была слишком хороша. Приёмом навылет, а следом и эйсом Столлар поставила эффектную точку в партии. Зрители-завсегдатаи женского тенниса прекрасно знают, что зачастую в таких матчах перелом начинается со старта второго сета, но венгерка совершенно не собиралась сдавать обороты и сразу же сделала брейк. Ценой героических усилий Веснина отыграла его в самой концовке, тут же без борьбы опять отпустив соперницу в отрыв. Столлар подавала на матч и имела тройной матчбол, но Елена решила, что терять ей нечего и стала рисковать. Отыграв пять (!) матчболов в одном гейме, россиянка выглядела фавориткой второго тай-брейка, но, увы, отпустила соперницу в неприличный отрыв. Столлар одержала самую большую победу в карьере, однако уже в следующем матче против Елены Остапенко получила травму и вынуждена была сняться во втором сете.

Прорыв Касаткиной

Помимо Весниной, в Чарльстон приехало трио россиянок, но уже во втором круге осталась лишь одна из них — Екатерина Александрова взяла лишь четыре гейма у Елены Янкович, а Евгения Родина в борьбе уступила Катерине Бондаренко. Дарья Касаткина проводит пока не самый удачный сезон, но второй год в профессиональном туре зачастую переломный, в этом нет никаких открытий. В первом круге россиянка разгромила Данку Ковинич и вышла на олимпийскую чемпионку Монику Пуиг.



Всего за 22 минуты 19-летняя россиянка повесила сопернице «баранку», но после этого на корте началась ожесточённая борьба. Моника вошла в игру, а Дарья стала слишком часто отдавать инициативу — на тай-брейке пуэрториканка была чуточку сильнее. Обменявшись брейками на старте решающей партии, девушки каждый из следующих геймов провели на равных. Касаткина прибавляла в концовках геймов, а потому итоговый счёт может показаться для неё лёгким, но нет — 6:2 говорит лишь о том, что россиянка брала ключевые розыгрыши.



В третьем круге зрителей ждал матч двух Дарий — Касаткина готова была сразиться с лучшей подругой, Гавриловой. На корте в этот день незримо присутствовал и третий игрок, ветер, из-за которого теннисистки допускали много ошибок. Выиграв первую партию, россиянка стала играть пассивнее во втором сете, чем сразу же воспользовалась Гаврилова. Последний гейм получился марафонским, но спустя 11 минут после его начала австралийка сделала брейк и перевела встречу в решающую партию. И вот тут её как будто выключили из электросети. Перестав справляться с ветром, Гаврилова не сумела выиграть ни гейма, но зато с радостью поучаствовала в заранее подготовленном с подругой рукопожатии. За выход в полуфинал Касаткиной предстояло сразиться с Ириной Бегу. Это была их пятая очная встреча, Дарья вела 3:1, причём два матча она выиграла уже в этом сезоне. За исключением самого дебюта, россиянка провела матч на высочайшем уровне. Бегу строила игру на коротких розыгрышах и неожиданных «взрывах», но во втором сете у неё полностью отказали мощные удары. 19 виннеров и 10 невынужденных ошибок вывели Касаткину в полуфинал, где она сыграет с Лаурой Зигемунд. Немка блестяще проводит неделю и за несколько дней вписала в список жертв Винус Уильямс, Люси Шафаржову и Анастасию Севастову. Интересно, что Касаткина выиграла три матча подряд в основной сетке впервые с Олимпиады в Рио.



Двумя другими полуфиналистками стали ЕленаОстапенко и Мирьяна Лючич-Барони. В ¼ финала латышка камня на камне не оставила от Каролин Возняцки, наколотив 42 виннера за два сета, Лючич же перетерпела Шелби Роджерс в трёх сетах.

Павлюченкова грезит 4-м титулом в Монтеррее?

На турнире в Монтеррее хард прощается с теннисистками до июля. Несмотря на скорый старт грунтового сезона, в Мексику приехала первая ракетка мира Анжелика Кербер, тщетно пытающаяся набрать форму. Уже в первом круге ей пришлось отыгрывать сет у Франчески Скьявоне, получившей wild card. Справившись с итальянкой, до полуфинала немка не испытала никаких проблем, переиграв Мэнди Минеллу и Хитер Уотсон. В полуфинале Кербер сыграет с Карлой Суарес-Наварро, которая выиграла два матча подряд впервые с прошлогоднего Линца. Виной тому последствия травмы, от которых, судя по всему, храбрая испанка начинает избавляться.



В нижней части сетки первой полуфиналисткой стала Каролин Гарсия, на пути к ½-й не встретившая ни одной по-настоящему сильной соперницы. Но чтобы пройти в решающий матч турнира в Монтеррее, ей придётся сразиться с его трёхкратной чемпионкой.



После вылета Ирины Хромачёвой и Екатерины Макаровой, взявшей всего пять геймов у Хитер Уотсон, действующей победительницы турнира, единственной россиянкой в сетке осталась Анастасия Павлюченкова. Свой монтеррейский триплет она оформила уже в 2013 году, турнир для неё является самым успешным в карьере, да и сезон складывается неплохо — все карты сложились на этой неделе для россиянки наилучшим образом. В первом круге Анастасия разгромила Татьяну Марию из Германии, а во втором справилась с Кристи Эрим Анн из США. За выход в полуфинал предстояло сразиться с Тимей Бабош, девушки ещё ни разу друг с другом не встречались.