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https://sport.mail.ru/news/tennis/29359618/
8 апреля 2017, 13:07 | Теннис | «Прессбол»

Беларусь — Австрия. За полчаса до начала матча пар у входа во Дворец тенниса образовалась длинная очередь, притом, что все места уже заняты

В столичном Дворце тенниса в 13.00 начнется парный поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия. За полчаса до начала встречи возле входа в здании образовалось длинная очередь, притом, что все сидячие места на арене уже заняты.

После первого дня соревнований хозяева корта усилиями Егора Герасимова и Ильи Ивашко ведут со счетом 2−0. Победителем будет объявлен тот коллектив, который выиграет три встречи. Начало игры пар в 13.00. Вход — свободный.

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