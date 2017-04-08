Беларусь — Австрия. За полчаса до начала матча пар у входа во Дворец тенниса образовалась длинная очередь, притом, что все места уже заняты
В столичном Дворце тенниса в 13.00 начнется парный поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия. За полчаса до начала встречи возле входа в здании образовалось длинная очередь, притом, что все сидячие места на арене уже заняты.
После первого дня соревнований хозяева корта усилиями Егора Герасимова и Ильи Ивашко ведут со счетом 2−0. Победителем будет объявлен тот коллектив, который выиграет три встречи. Начало игры пар в 13.00. Вход — свободный.
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