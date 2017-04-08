Состоялась жеребьёвка турнира ATP в Хьюстоне
Стали известны результаты жеребьёвки соревнований US Men’s Clay Court Championship, которые пройдут в Хьюстоне (США) с 10 по 16 апреля.
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Лидером посева стал американец Джек Сок, который начнёт выступление со второго круга турнира, где встретится с победителем матча между немцем Томми Хаасом и американцем Рейлли Опелкой. Второй ракеткой соревнований стал ещё один представитель США Джон Иснер, который померится силами либо с чехом Адамом Павлашеком, либо с одним из победителей квалификации. Американец Сэм Куэрри, получивший третий номер посева, сразится либо с аргентинцем Орасио Себальосом, либо с бразильцем Рожерио Дутра Да Силвой.
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