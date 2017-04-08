Анастасия Павлюченкова: Я оставалась спокойной, даже уступая в третьей партии

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«Примерно в середине встречи я ощутила усталость, однако мне удалось сохранить спокойствие, несмотря на то, что я уступала в третьей партии, а моя соперница, наоборот, поймала свою игру. Она атаковала каждым ударом и отлично действовала на подаче. Мне кажется, у неё одна из лучших подач в WTA-Туре.

Тем не менее, я оставалась спокойной, боролась в каждом розыгрыше и смогла победить, — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.