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8 апреля 2017, 12:02 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова: Я оставалась спокойной, даже уступая в третьей партии

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от своей победы в четвертьфинале турнира в Монтеррее.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от своей победы в четвертьфинале турнира в Монтеррее. Увеличить
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«Примерно в середине встречи я ощутила усталость, однако мне удалось сохранить спокойствие, несмотря на то, что я уступала в третьей партии, а моя соперница, наоборот, поймала свою игру. Она атаковала каждым ударом и отлично действовала на подаче. Мне кажется, у неё одна из лучших подач в WTA-Туре.

Тем не менее, я оставалась спокойной, боролась в каждом розыгрыше и смогла победить, — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.
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08 апреля

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