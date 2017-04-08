Адвокат Эжени Бушар обвиняет USTA в уничтожении улик
Адвокат канадки Эжени Бушар Бенедикт Морелли, защищающий интересы теннисистки в судебном разбирательстве с USTA, подал ходатайство, в котором обвинил Ассоциацию в намеренном уничтожении улик.
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Он утверждает, что USTA намеренно удалила записи с камер видеонаблюдения, которые могли быть важными уликами в деле. В своём ходатайстве Морелли просит применить к виновным санкции.
Напомним, что во время US Open-2015 канадка Эжени Бушар зашла в комнату физиотерапии, где поскользнулась, упала и получила сотрясение мозга.
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