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https://sport.mail.ru/news/tennis/29358994/
8 апреля 2017, 12:02 | Теннис | GoTennis.ru

Адвокат Эжени Бушар обвиняет USTA в уничтожении улик

Адвокат канадки Эжени Бушар Бенедикт Морелли, защищающий интересы теннисистки в судебном разбирательстве с USTA, подал ходатайство, в котором обвинил Ассоциацию в намеренном уничтожении улик.

Адвокат канадки <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> Бенедикт <span class=error>Морелли</span> защищающий интересы теннисистки в судебном разбирательстве с <span class=error>USTA</span> подал ходатайство в котором обвинил Ассоциацию в намеренном уничтожении улик. Увеличить
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Он утверждает, что USTA намеренно удалила записи с камер видеонаблюдения, которые могли быть важными уликами в деле. В своём ходатайстве Морелли просит применить к виновным санкции.

Напомним, что во время US Open-2015 канадка Эжени Бушар зашла в комнату физиотерапии, где поскользнулась, упала и получила сотрясение мозга. Из-за этого ей пришлось досрочно завершить сезон. Позже она подала иск в суд, требуя компенсацию от Ассоциации тенниса США.
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