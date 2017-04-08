Адвокат Эжени Бушар обвиняет USTA в уничтожении улик

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Он утверждает, что USTA намеренно удалила записи с камер видеонаблюдения, которые могли быть важными уликами в деле. В своём ходатайстве Морелли просит применить к виновным санкции.