Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29358675/
8 апреля 2017, 11:18 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина: Раньше я слишком много играла от обороны, сейчас действую агрессивнее

Россиянка Дарья Касаткина рассказала, что изменилось в манере её игры за последнее время.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> рассказала что изменилось в манере её игры за последнее время. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Несколько месяцев назад я вообще не была уверена, в чём же заключается моя игра. Теперь же я могу сказать, что моя игра основана на вращениях и вхождениях в корт. Раньше я слишком много играла от обороны. Сейчас я, наоборот, действую агрессивнее, потому что этого требует женский теннис, и надо адаптироваться.

В прошлом году мой тренер часто говорил мне, что иногда я выигрываю за счёт везения, и мне нужно чаще входить в корт и больше рисковать. В этом сезоне я потерпела несколько поражений именно из-за того, что побоялась рискнуть, хотя борьба была упорной. Тогда я и осознала, что нужно что-то менять, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

Напомним, что 19-летняя Дарья вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 апреля

Анастасия Павлюченкова: Я оставалась спокойной, даже уступая в третьей партии

Адвокат Эжени Бушар обвиняет USTA в уничтожении улик

Анжелик Кербер: С Хизер непросто сладить, ведь она действующая чемпионка турнира