Дарья Касаткина: Раньше я слишком много играла от обороны, сейчас действую агрессивнее
Россиянка Дарья Касаткина рассказала, что изменилось в манере её игры за последнее время.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Несколько месяцев назад я вообще не была уверена, в чём же заключается моя игра. Теперь же я могу сказать, что моя игра основана на вращениях и вхождениях в корт. Раньше я слишком много играла от обороны. Сейчас я, наоборот, действую агрессивнее, потому что этого требует женский теннис, и надо адаптироваться.
В прошлом году мой тренер часто говорил мне, что иногда я выигрываю за счёт везения, и мне нужно чаще входить в корт и больше рисковать. В этом сезоне я потерпела несколько поражений именно
Напомним, что 19-летняя Дарья вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне.
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