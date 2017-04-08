Дарья Касаткина: Раньше я слишком много играла от обороны, сейчас действую агрессивнее

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«Несколько месяцев назад я вообще не была уверена, в чём же заключается моя игра. Теперь же я могу сказать, что моя игра основана на вращениях и вхождениях в корт. Раньше я слишком много играла от обороны. Сейчас я, наоборот, действую агрессивнее, потому что этого требует женский теннис, и надо адаптироваться.

В прошлом году мой тренер часто говорил мне, что иногда я выигрываю за счёт везения, и мне нужно чаще входить в корт и больше рисковать. В этом сезоне я потерпела несколько поражений именно из-за того, что побоялась рискнуть, хотя борьба была упорной. Тогда я и осознала, что нужно что-то менять, — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

Напомним, что 19-летняя Дарья вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне.