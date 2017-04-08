Борис Собкин: Я бы все матчи сделал из трёх сетов

— Борис Львович, не так давно президент ITFДэвид Хаггерти рассказал о том, что возглавляемая им организация всёрьёз озаботилась изменением формата «Кубка Дэвиса»: играть все встречи из трёх сетов и два дня вместо нынешних трёх. В то же время Рафаэль Надаль считает, что лучше всего было бы определять победителя раз в два года. Чья точка зрения Вам больше нравится? А, может быть, всё оставить без изменений?

— Моя позиция более радикальна и в корне не совпадает с мнением Тарпищева. Я давно говорю, что в правила тенниса нужно внести следующие изменения: все матчи проходят из трёх сетов и тай-брейк играется при счёте 5/5. Ещё я бы предложил отказаться от переигрывания, если мяч при подаче касается сетки. И сразу отпадёт необходимость в соответствующих приборах, не будут возникать споры между игроками и судьёй о том, коснулся ли мяч сетки. Что иногда случается сейчас. Возможно, стоит обсудить и введение решающего очка в каждом гейме вместо игры «больше — меньше». Решение по первому пункту ATPуже давно принял, отказавшись от финалов из пяти партий. И ничего, зрительский интерес не упал. С одной стороны, мы постоянно говорим о необходимости популяризации тенниса, чему немало способствуют трансляции, но с другой, телевизионщики должны понимать, сколько может продлиться матч. Но предложение играть до четырёх геймов в сете — это слишком кардинально.

Что же касается именно «Кубка Дэвиса», он до сих пор проходил в прежнем формате, потому что многое определяли спонсоры, но и они поняли, что интерес к турниру падает. Вторая составляющая — игроки. А все ведущие теннисисты, хотя бы раз завоевав главный трофей, больше участвовать в этом турнире не хотят. Третье — нагрузка, выпадающая на долю игрока: после матчей из пяти сетов, особенно на земле, на следующей неделе нормально выступать никто не может.

— Для привлечения звёзд несколько лет назад было принято решение начислять рейтинговые очки за участие в матчах «Кубка Дэвиса». Почему бы к этому не вернуться?

— Я считаю, что рейтинговые очки должны зарабатываться в равных условиях. Я был изначально против того, что индивидуальные баллы начислялись за выступление команды.

— Но их же можно давать именно за личный результат в том или ином матче, а не за успех всей сборной.

— И здесь не будет равных условий, потому что у теннисистов, чьи команды играют в Мировой группе, окажется преимущество перед остальными.