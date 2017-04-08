Борис Собкин: Я бы все матчи сделал из трёх сетов
В текущий
уик-энд проходят четвертьфиналы в Мировой Группе «Кубка Дэвиса», возможно, одни из последних в этом командном турнире матчей, что играются в нынешнем формате. Мнением относительно предполагаемых реформ данных соревнований в интервью корреспонденту Портала GoTennis.ru поделился заслуженный тренер России, наставник Михаила Южного и Евгения Донского, Борис Собкин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Борис Львович, не так давно президент ITFДэвид Хаггерти рассказал о том, что возглавляемая им организация всёрьёз озаботилась изменением формата «Кубка Дэвиса»: играть все встречи из трёх сетов и два дня вместо нынешних трёх. В то же время Рафаэль Надаль считает, что лучше всего было бы определять победителя раз в два года. Чья точка зрения Вам больше нравится? А, может быть, всё оставить без изменений?
— Моя позиция более радикальна и в корне не совпадает с мнением Тарпищева. Я давно говорю, что в правила тенниса нужно внести следующие изменения: все матчи проходят из трёх сетов и
Что же касается именно «Кубка Дэвиса», он до сих пор проходил в прежнем формате, потому что многое определяли спонсоры, но и они поняли, что интерес к турниру падает. Вторая составляющая — игроки. А все ведущие теннисисты, хотя бы раз завоевав главный трофей, больше участвовать в этом турнире не хотят. Третье — нагрузка, выпадающая на долю игрока: после матчей из пяти сетов, особенно на земле, на следующей неделе нормально выступать никто не может.
— Для привлечения звёзд несколько лет назад было принято решение начислять рейтинговые очки за участие в матчах «Кубка Дэвиса». Почему бы к этому не вернуться?
— Я считаю, что рейтинговые очки должны зарабатываться в равных условиях. Я был изначально против того, что индивидуальные баллы начислялись за выступление команды.
— Но их же можно давать именно за личный результат в том или ином матче, а не за успех всей сборной.
— И здесь не будет равных условий, потому что у теннисистов, чьи команды играют в Мировой группе, окажется преимущество перед остальными.
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