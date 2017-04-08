Монтеррей. Карла Суарес Наварро отдала Ализе Корне лишь два гейма
25-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, взяла верх над француженкой Ализе Корне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
25-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, взяла верх над француженкой Ализе Корне, занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 в четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter