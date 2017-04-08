Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29358315/
8 апреля 2017, 11:15 | Теннис | GoTennis.ru

Монтеррей. Карла Суарес Наварро отдала Ализе Корне лишь два гейма

25-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, взяла верх над француженкой Ализе Корне.

25-я ракетка мира испанка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> взяла верх над француженкой <span class=error>Ализе</span> Корне занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 6/1 в четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

25-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, взяла верх над француженкой Ализе Корне, занимающей 44-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 в четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
08 апреля

Анастасия Павлюченкова: Я оставалась спокойной, даже уступая в третьей партии

Адвокат Эжени Бушар обвиняет USTA в уничтожении улик

Анжелик Кербер: С Хизер непросто сладить, ведь она действующая чемпионка турнира