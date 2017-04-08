Сборная США сократила отставание в счете в матче Кубка Дэвиса с командой Австралии

В пятницу в парном матче американцы Стив Джонсон/Джек Сок в пяти сетах сломили сопротивление австралийцев Сэма Грота/Джона Пирса — 3:6, 6:3, 6:2, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась более 2,5 часов.

Счет в матче стал 2−1 в пользу сборной Австралии. В субботу пройдут заключительные одиночные поединки в рамках этого противостояния: Ник Кирьос (Австралия) — Джек Сок (США), Джордан Томпсон (Австралия) — Джон Изнер (США).