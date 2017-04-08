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8 апреля 2017, 10:26 | Теннис | Р-Спорт

Сборная США сократила отставание в счете в матче Кубка Дэвиса с командой Австралии

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Мужская сборная США по теннису после победы в парной встрече сократила отставание в счете в выездном четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Австралии, который проходит в Брисбене.

В пятницу в парном матче американцы Стив Джонсон/Джек Сок в пяти сетах сломили сопротивление австралийцев Сэма Грота/Джона Пирса — 3:6, 6:3, 6:2, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась более 2,5 часов.

Счет в матче стал 2−1 в пользу сборной Австралии. В субботу пройдут заключительные одиночные поединки в рамках этого противостояния: Ник Кирьос (Австралия) — Джек Сок (США), Джордан Томпсон (Австралия) — Джон Изнер (США).
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