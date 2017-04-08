Остапенко не пустила Возняцки в полуфинал теннисного турнира в Чарльстоне
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Латвийка Елена Остапенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В пятницу в четвертьфинальном матче латвийская теннисистка в двух сетах нанесла поражение пятой ракетке турнира датчанке Каролине Возняцки — 6:2, 6:4. Игра продолжалась почти полтора часа. Счет личных встреч соперниц стал 2−0 в пользу Остапенко.
В полуфинале латвийка сыграет с хорваткой Мирьяной
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