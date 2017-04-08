Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29358162/
8 апреля 2017, 10:21 | Теннис | Р-Спорт

Остапенко не пустила Возняцки в полуфинал теннисного турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Латвийка Елена Остапенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

В пятницу в четвертьфинальном матче латвийская теннисистка в двух сетах нанесла поражение пятой ракетке турнира датчанке Каролине Возняцки — 6:2, 6:4. Игра продолжалась почти полтора часа. Счет личных встреч соперниц стал 2−0 в пользу Остапенко.

В полуфинале латвийка сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (11), которая оказалась сильнее американки Шелби Роджерс. В другом полуфинальном матче встретятся россиянка Дарья Касаткина и немка Лаура Зигемунд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Кербер сыграет с Суарес-Наварро в полуфинале теннисного турнира в Монтеррее

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Немка Ангелика Кербер и испанка Карла Суарес-Наварро пробились в полуфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов, где сыграют между собой.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко