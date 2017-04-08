Остапенко не пустила Возняцки в полуфинал теннисного турнира в Чарльстоне

В пятницу в четвертьфинальном матче латвийская теннисистка в двух сетах нанесла поражение пятой ракетке турнира датчанке Каролине Возняцки — 6:2, 6:4. Игра продолжалась почти полтора часа. Счет личных встреч соперниц стал 2−0 в пользу Остапенко.

В полуфинале латвийка сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (11), которая оказалась сильнее американки Шелби Роджерс. В другом полуфинальном матче встретятся россиянка Дарья Касаткина и немка Лаура Зигемунд.