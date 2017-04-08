Кербер сыграет с Суарес-Наварро в полуфинале теннисного турнира в Монтеррее
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Немка Ангелика Кербер и испанка Карла Суарес-Наварро пробились в полуфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов, где сыграют между собой.
В пятницу в четвертьфинальном матче Кербер, первая ракетка планеты, в двух сетах переиграла британку Хитер Уотсон — 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 24 минуты.
Во втором полуфинале россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с Каролин Гарсией.
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