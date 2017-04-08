Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике

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В четвертьфинале 25-летняя спортсменка, «посеянная» на турнире под вторым номером, победила Тимею Бабош (5) из Венгрии со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

В матче ½ финала Павлюченкова встретится с испанкой Каролин Гарсией (3).

Россиянка трижды становилась победительницей этого турнира (2010, 2011, 2013). Также в соревнованиях в Монтеррее принимали участие Екатерина Макарова и Ирина Хромачева, они выбыли на более ранних стадиях турнира.