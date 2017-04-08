Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29357200/
8 апреля 2017, 9:37 | Теннис | ТАСС

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Монтеррее (призовой фонд — $227 тыс.).

В матче ¼ финала она обыграла Тимею Бабош из Венгрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четвертьфинале 25-летняя спортсменка, «посеянная» на турнире под вторым номером, победила Тимею Бабош (5) из Венгрии со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

В матче ½ финала Павлюченкова встретится с испанкой Каролин Гарсией (3).

Россиянка трижды становилась победительницей этого турнира (2010, 2011, 2013). Также в соревнованиях в Монтеррее принимали участие Екатерина Макарова и Ирина Хромачева, они выбыли на более ранних стадиях турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 около $2 млрд

Доходы РФС в 2016 году составили 2,944 млрд рублей

Шайба Кучерова помогла "Тампе" сохранить шансы на выход в плей-офф НХЛ