Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Монтеррее (призовой фонд — $227 тыс.).
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В четвертьфинале 25-летняя спортсменка, «посеянная» на турнире под вторым номером, победила Тимею Бабош (5) из Венгрии со счетом 6:2, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
В матче ½ финала Павлюченкова встретится с испанкой Каролин Гарсией (3).
Россиянка трижды становилась победительницей этого турнира (2010, 2011, 2013). Также в соревнованиях в Монтеррее принимали участие Екатерина Макарова и Ирина Хромачева, они выбыли на более ранних стадиях турнира.
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