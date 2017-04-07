После первого игрового дня Украина проигрывает Португалии в Кубке Дэвиса — 0:2
Дебютант сборной Украины Никита Маштаков неудачно сыграл с лидером португальской сборной Жоао Соузой во втором матче поединка Первой
Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
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Никита, которому в марте исполнилось 18, ранее выступал лишь на «фьючерсах» и соревнованиях со сверстниками.
По сравнению с теннисным марафоном в исполнении Гаштао Элиаша и Артема Смирнова второй матч дня получился кратким. Соуза всего за 80 минут подтвердил свой статус фаворита.
По итогам пятницы сборная Украины уступает хозяевам корта со счетом 0:2, что сводит шансы выйти в
Завтра в 17:00 по Киеву начнется парная встреча между дуэтами Элиаш/Соуза против Ильи Белобородько и Дениса Молчанов.
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