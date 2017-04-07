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Никита, которому в марте исполнилось 18, ранее выступал лишь на «фьючерсах» и соревнованиях со сверстниками.

По сравнению с теннисным марафоном в исполнении Гаштао Элиаша и Артема Смирнова второй матч дня получился кратким. Соуза всего за 80 минут подтвердил свой статус фаворита.

По итогам пятницы сборная Украины уступает хозяевам корта со счетом 0:2, что сводит шансы выйти в плей-офф Мировой группы практически до минимума.

Завтра в 17:00 по Киеву начнется парная встреча между дуэтами Элиаш/Соуза против Ильи Белобородько и Дениса Молчанов.