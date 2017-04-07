Новак Джокович: Мне было сложно принять то, что мои результаты ухудшились

«Сейчас с локтём всё в порядке. Хорошо, что я сделал перерыв, это было правильное решение. Сегодня я показал свою лучшую игру на подаче за последние несколько месяцев. Я чувствую, что нахожусь на верном пути, и счастлив играть на том уровне, который у меня сейчас. Я пытаюсь вновь начать играть в свой теннис, и мне было очень сложно принять то, что мои результаты ухудшились. Впрочем, это вполне естественно после стольких лет, проведённых на высочайшем уровне. Сейчас мне нужно верить в то, что я делаю, и результаты не заставят себя ждать», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.