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7 апреля 2017, 22:03 | Теннис | УНИАН

Роджер Федерер отказался от участия в двух турнирах и отдохнет перед Ролан Гарросом

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от выступления на двух крупных грунтовых турнирах серии АТР-1000 — в Мадриде и Риме, сообщает Sport Arena.

Отпуск швейцарца продлится два месяца. Увеличить
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Следующее появление Роджера на корте состоится только в конце мая, когда в Париже стартует Открытый чемпионат Франции. Таким образом, после блестящих побед Федерера на турнирах Masters в Индиан-Уэлсе и Майами его отпуск продлится два месяца.

Текущий сезон складывается для Федерера чрезвычайно успешно. 35-летний ветеран успел выиграть Australian Open, два «мастерса» и вернулся в топ-4 рейтинга АТР. Федерер также стал безоговорочным лидером Чемпионской гонки, что почти гарантирует ему участие на Итоговом турнире АТР.
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