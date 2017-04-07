Россиянка Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Чарльстоне (США).
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В четвертьфинале российская спортсменка оказалась сильнее румынки Ирины Бегу — 6:4, 6:1. В матче ½ финала Касаткина встретится с победительницей противостояния между Анастасией Севастовой из Латвии и немкой Лаурой Зигемунд.
Соревнования завершатся 9 апреля.
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