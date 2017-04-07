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https://sport.mail.ru/news/tennis/29356035/
7 апреля 2017, 21:50 | Теннис | ТАСС

Россиянка Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Чарльстоне (США).

В четвертьфинале российская спортсменка оказалась сильнее румынки Ирины Бегу. Увеличить
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В четвертьфинале российская спортсменка оказалась сильнее румынки Ирины Бегу — 6:4, 6:1. В матче ½ финала Касаткина встретится с победительницей противостояния между Анастасией Севастовой из Латвии и немкой Лаурой Зигемунд.

Соревнования завершатся 9 апреля.
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