«Кубок Дэвиса». Давид Гоффин нанёс поражение Андреасу Сеппи

За 2 часа 11 минут матча 26-летний Гоффин сделал 14 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 33-летний оппонент пять подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу бельгийца.

Таким образом, сборная Бельгии увеличила своё преимущество над командой Италии — 2:0.