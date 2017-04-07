«Кубок Дэвиса». Давид Гоффин нанёс поражение Андреасу Сеппи
14-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, обыграл итальянца Андреаса Сеппи, занимающего 76-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3, 6/3 в матче четвертьфинала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
За 2 часа 11 минут матча 26-летний Гоффин сделал 14 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть
Таким образом, сборная Бельгии увеличила своё преимущество над командой Италии — 2:0.
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