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7 апреля 2017, 21:50 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Давид Гоффин нанёс поражение Андреасу Сеппи

14-я ракетка мира, бельгиец Давид Гоффин, обыграл итальянца Андреаса Сеппи, занимающего 76-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3, 6/3 в матче четвертьфинала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

За 2 часа 11 минут матча 26-летний Гоффин сделал 14 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 33-летний оппонент пять подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу бельгийца.

Таким образом, сборная Бельгии увеличила своё преимущество над командой Италии — 2:0.
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