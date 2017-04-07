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https://sport.mail.ru/news/tennis/29355753/
7 апреля 2017, 21:02 | Теннис | УНИАН

Теннисисты Португалии повели в счете в матче со сборной Украины в Кубке Дэвиса

В пятницу в Лиссабоне стартовал поединок Кубка Дэвиса Португалия — Украина в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны.

Стартовый поединок продлился пять сетов и включил в себя два <nobr>тай-брейка.</nobr> Увеличить
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В первом матче украинец Артем Смирнов проиграл своему визави Гаштао Элиашу, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперник украинского спортсмена считался фаворитом встречи. Смирнову все же удалось навязать борьбу, хотя поначалу все было явно не в пользу нашего теннисиста.

Элиаш выиграл две первых партии 6:4, 7:6 (1) и мог завершать этот поединок уже в третьем сете, когда повел на тай-брейке 5:0! Но Смирнов не сдался и сумел выиграть 13-й гейм третьей партии — 8:6!

После этого украинец выиграл еще один сет — 6:3 — и матч перешел в пятую партию.

К сожалению, на большее Артема не хватило. 1:6 — и Португалия добывает первое очко в противостоянии с Украиной.

В эти минуты начался второй матч между представителями Украины и Португалии. Наш соотечественник Никита Маштаков противостоит Жоао Соузе.

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