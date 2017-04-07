Виктор Троицки принёс второе очко сборной Сербии в матче «Кубка Дэвиса»

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время 31-летний Троицки сделал десять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 25-летний Карреньо-Буста трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Таким образом, сборная Сербии ведёт в счёте в матче против команды Испании — 2:0.