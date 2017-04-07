Виктор Троицки принёс второе очко сборной Сербии в матче «Кубка Дэвиса»
39-я ракетка мира, серб Виктор Троицки, переиграл испанца Пабло
Карреньо-Бусту, занимающего 19-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/3 в четвертьфинальном матче Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время 31-летний Троицки сделал десять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Таким образом, сборная Сербии ведёт в счёте в матче против команды Испании — 2:0.
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