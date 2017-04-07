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7 апреля 2017, 19:57 | Теннис | GoTennis.ru

Турнир ATP в Мемфисе со следующего года будет проводиться в Нью-Йорке

Со следующего года мужской турнир, который проводился в Мемфисе, переедет в Нью-Йорк.

Компания GF Sports, которая приобрела его в 2015 году, решила перенести его в комплекс Nassau Veteran’s Memorial Coliseum, который недавно открылся после реконструкции. Руководство компании считает, что смена места проведения поможет турниру приносить прибыль.

Напомним, что соревнования ATP проводились в Мемфисе на протяжении 41 года.
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