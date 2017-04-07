«Кубок Дэвиса». Стив Дарсис вывел сборную Бельгии вперёд в поединке с командой Италии
53-я ракетка мира, бельгиец Стив Дарсис, принёс первое очко своей команде в четвертьфинале командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса». Он одолел итальянца Паоло Лоренци, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (3), 6/1, 6/1, 7/6 (4).
Встреча длилась 3 часа 20 минут. За это время 33-летний Дарсис сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть
Таким образом, счёт в матче между сборными Бельгии и Италии стал 1:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter