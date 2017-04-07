«Кубок Дэвиса». Стив Дарсис вывел сборную Бельгии вперёд в поединке с командой Италии

Встреча длилась 3 часа 20 минут. За это время 33-летний Дарсис сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 35-летний Лоренци 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу итальянца.

Таким образом, счёт в матче между сборными Бельгии и Италии стал 1:0.