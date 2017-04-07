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7 апреля 2017, 18:49 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович одолел Альберта Рамоса в матче «Кубка Дэвиса»

Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, взял верх над испанцем Альбертом Рамосом, занимающим 24-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/2 в матче четвертьфинала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 29-летний Джокович десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка, а его ровесник из Испании выполнил шесть эйсов, пять раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу серба.

Таким образом, сборная Сербии повела в счёте в матче против команды Испании — 1:0.
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