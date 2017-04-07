Новак Джокович одолел Альберта Рамоса в матче «Кубка Дэвиса»

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время 29-летний Джокович десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал четыре брейка, а его ровесник из Испании выполнил шесть эйсов, пять раз ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу серба.

Таким образом, сборная Сербии повела в счёте в матче против команды Испании — 1:0.