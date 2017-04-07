«Кубок Дэвиса». Люка Пуйе принёс первое очко сборной Франции

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время 23-летний Пуйе сделал восемь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 22-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Таким образом, сборная Франции вышла вперёд в матче против Великобритании — 1:0.