«Кубок Дэвиса». Люка Пуйе принёс первое очко сборной Франции
17-я ракетка мира, француз Люка Пуйе, принёс первое очко своей команде в матче ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», обыграв британца Кайла Эдмунда, занимающего 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 7/6 (6), 6/3.
Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время 23-летний Пуйе сделал восемь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
Таким образом, сборная Франции вышла вперёд в матче против Великобритании — 1:0.
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