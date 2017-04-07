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7 апреля 2017, 18:12 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Люка Пуйе принёс первое очко сборной Франции

17-я ракетка мира, француз Люка Пуйе, принёс первое очко своей команде в матче ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», обыграв британца Кайла Эдмунда, занимающего 47-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 7/6 (6), 6/3.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время 23-летний Пуйе сделал восемь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 22-летний оппонент шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Таким образом, сборная Франции вышла вперёд в матче против Великобритании — 1:0.
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