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Встреча первого номера белорусов и второй ракетки австрийцев получилась очень упорной. В первом сете, продолжавшемся 50 минут, соперники добрались до тай-брейка, в котором удача была на стороне Ильи Ивашко — 10:8.

Вторую партию Юрген Мельцер начал очень мощно, выиграв два гейма подряд. Однако Илья проявил настоящий бойцовский характер и взял 5 очков кряду, выйдя вперед — 5:2. После этого австриец отыграл 1 балл, но затем белорус сделал очередной брейк и выиграл сет — 6:3.

Почувствовав реальную угрозу «сухого» поражения, Юрген Мельцер победил в третьей партии — 6:4. Четвертый сет так же, как и первый, оказался затяжным и завершился вторым победным тай-брейком Ильи Ивашко — 7:1. В активе победителя 23 подачи «на вылет» при 5 эйсах у соперника. Игра продолжалась ровно 3 часа.

Егор Герасимов в первом сегодняшнем матче переиграл Геральда Мельцера в трех сетах, причем все они завершились с одинаковым счетом 6:3 в пользу белоруса.

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцамиВстреча продолжалась 1 час 23 мин. Это вторая победа Егора Герасимова над гораздо более опытным Геральдом Мельцером — неделю назад он праздновал успех на турнире во Франции.

Во второй игровой день, 8 апреля, состоится парная встреча. За Беларусь заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, за Австрию — Александр Пейя и Юлиан Ноул. Капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек имеют право сделать замены перед парной игрой. У белорусов на корт может выйти Ярослав Шило, успешно сыгравший в дуэте с Мирным в февральском матче против румынской сборной. Если белорусский тандем завтра выиграет, то общая победа в матче останется за хозяевами.

Завершится матч белорусских и австрийских теннисистов 9 апреля, пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00, вход на трибуны Дворца тенниса свободный.