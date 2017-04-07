Дуэт Мирза/Стрыцова распался, Саня будет выступать в паре со Шведовой

Новой партнёршей Мирзы станет Ярослава Шведова из Казахстана.



«Два титула, три финала, два полуфинала и пара четвертьфиналов — неплохой результат для 10 турниров. Но Барбора в этом году решила сосредоточиться на выступлении в одиночном разряде. Она очень сильно уставала, если в паре с Саней доходила до поздних стадий соревнований», — рассказал отец и тренер Сани Мирзы Имран Мирза.