Федерер официально снялся с турниров в Мадриде и Риме
Швейцарец Роджер Федерер официально снялся с турниров в Мадриде и Риме, сообщает Live Tennis.
Ранее 35-летний уроженец Базеля говорил, что не планирует выступать на грунтовых турнирах этого сезона до Открытого чемпионата Франции.
В 2017 году Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также турниры серии «Мастерс-1000» в
Турнир в Мадриде пройдёт с 7 по 14 мая, в Риме — с 14 по 21-е.
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