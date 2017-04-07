Федерер официально снялся с турниров в Мадриде и Риме

Ранее 35-летний уроженец Базеля говорил, что не планирует выступать на грунтовых турнирах этого сезона до Открытого чемпионата Франции.



В 2017 году Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также турниры серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе и Майами.



Турнир в Мадриде пройдёт с 7 по 14 мая, в Риме — с 14 по 21-е.