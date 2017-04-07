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7 апреля 2017, 15:42 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер официально снялся с турниров в Мадриде и Риме

Швейцарец Роджер Федерер официально снялся с турниров в Мадриде и Риме, сообщает Live Tennis.

Ранее 35-летний уроженец Базеля говорил, что не планирует выступать на грунтовых турнирах этого сезона до Открытого чемпионата Франции.

В 2017 году Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также турниры серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Турнир в Мадриде пройдёт с 7 по 14 мая, в Риме — с 14 по 21-е.
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