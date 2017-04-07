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7 апреля 2017, 14:29 | Теннис | Sports.kz

Казахстан выиграл вторую игру у Китая в матче Кубка Дэвиса

В матче плэй-офф зоны Азия/Океания Первой группы Кубка Дэвиса между Казахстаном и Китаем состоялась вторая встреча, пишет Sports.kz.

В матче <nobr>плэй-офф</nobr> зоны Азия/Океания Первой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> между Казахстаном и Китаем состоялась вторая встреча пишет Sports.kz. Увеличить
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Дмитрий Попко по итогам четырех сетов взял верх над Цэ Чжангом — 3:0 (6:3, 6:4, 7:5). Таким образом, Казахстан ведет со счетом 2:0.

Завтра состоится парная встреча, в которой дуэт Александра Недовесова и Андрея Голубева сыграет с Мао-Ксин Гонг и Янь Бай.

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в первом одиночном поединке матча Кубка Дэвиса, который проходит в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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