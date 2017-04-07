Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцами

В начале первого сета соперники исправно зарабатывали баллы на своих подачах, и только в 8-м гейме Егор Герасимов сумел взять подачу соперника. После первого брейка белорус выиграл «под ноль» и свою подачу, а с ней и всю стартовую партию — 6:3. В первом сете Егор отлично использовал первую подачу, сделав 4 эйса. Второй сет начался по схожему сценарию — соперники взяли по две своих подачи, после чего Герасимов сумел во второй раз в игре выиграть очко на подаче Мельцера — 3:2. В дальнейшем белорус при горячей поддержке переполненных трибун не упускал инициативу и завершил сет своим третьим брейком — 6:3. Третья партия также прошла в напряженной борьбе, но снова Егор Герасимов был сильнее — 6:3. Встреча продолжалась 1 час 23 мин. Это вторая победа Егора Герасимова над гораздо более опытным Геральдом Мельцером — неделю назад он праздновал успех на турнире во Франции.

Во втором сегодняшнем поединке первый номер хозяев Илья Ивашко сыграет с младшим из братьев Мельцеров Юргеном.

В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча, на которую капитан белорусской команды Владимир Волчков заявил Максима Мирного и Илью Ивашко. Однако не исключено, что на корт выйдет Ярослав Шило, который в феврале отлично сыграл в тандеме с Мирным в матче против румынской команды. Наставник австрийской сборной Штефан Коубек внес в заявку опытнейший дуэт Александр Пейя / Юлиан Ноул, но и здесь могут произойти перестановки — регламент Кубка Дэвиса позволяет сделать замены перед парной игрой. В воскресенье, 9 апреля, пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00, вход на трибуны Дворца тенниса свободный.