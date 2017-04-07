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https://sport.mail.ru/news/tennis/29349401/
7 апреля 2017, 12:55 | Теннис | БЕЛТА

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцами

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в первом одиночном поединке матча Кубка Дэвиса, который проходит в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча продолжалась 1 час 23 мин. Это вторая победа Егора <span class=error>Герасимова</span> над гораздо более опытным <span class=error>Геральдом</span> <span class=error>Мельцером</span> — неделю назад он праздновал успех на турнире во Франции. Увеличить
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В начале первого сета соперники исправно зарабатывали баллы на своих подачах, и только в 8-м гейме Егор Герасимов сумел взять подачу соперника. После первого брейка белорус выиграл «под ноль» и свою подачу, а с ней и всю стартовую партию — 6:3. В первом сете Егор отлично использовал первую подачу, сделав 4 эйса. Второй сет начался по схожему сценарию — соперники взяли по две своих подачи, после чего Герасимов сумел во второй раз в игре выиграть очко на подаче Мельцера — 3:2. В дальнейшем белорус при горячей поддержке переполненных трибун не упускал инициативу и завершил сет своим третьим брейком — 6:3. Третья партия также прошла в напряженной борьбе, но снова Егор Герасимов был сильнее — 6:3. Встреча продолжалась 1 час 23 мин. Это вторая победа Егора Герасимова над гораздо более опытным Геральдом Мельцером — неделю назад он праздновал успех на турнире во Франции.

Во втором сегодняшнем поединке первый номер хозяев Илья Ивашко сыграет с младшим из братьев Мельцеров Юргеном.

В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча, на которую капитан белорусской команды Владимир Волчков заявил Максима Мирного и Илью Ивашко. Однако не исключено, что на корт выйдет Ярослав Шило, который в феврале отлично сыграл в тандеме с Мирным в матче против румынской команды. Наставник австрийской сборной Штефан Коубек внес в заявку опытнейший дуэт Александр Пейя / Юлиан Ноул, но и здесь могут произойти перестановки — регламент Кубка Дэвиса позволяет сделать замены перед парной игрой. В воскресенье, 9 апреля, пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00, вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

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