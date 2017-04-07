Кукушкин вывел Казахстан вперед в матче Кубка Дэвиса с Китаем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первой игре на корт вышли Михаил Кукушкин и У Ди. Стартовый сет остался за казахстанцем — 6:2, во второй партии сильнее оказался китайский теннисист — 6:3, но затем Кукушкин свел встречу в свою пользу — 6:3, 6:2. Соперники провели в игре 2 часа 20 минут.

В следующем поединке встретятся Дмитрий Попко и Чжан Цзэ.