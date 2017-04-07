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7 апреля 2017, 12:29 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин вывел Казахстан вперед в матче Кубка Дэвиса с Китаем

В Астане стартовал матч второго раунда Кубка Дэвиса в Группе I зоны Азия/Океания между сборными Казахстана и Китая, сообщает Sports.kz.

В <span class=error>Астане</span> стартовал матч второго раунда Кубка <span class=error>Дэвиса</span> в Группе I зоны Азия/Океания между сборными Казахстана и Китая сообщает Sports.kz. Увеличить
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В первой игре на корт вышли Михаил Кукушкин и У Ди. Стартовый сет остался за казахстанцем — 6:2, во второй партии сильнее оказался китайский теннисист — 6:3, но затем Кукушкин свел встречу в свою пользу — 6:3, 6:2. Соперники провели в игре 2 часа 20 минут.

В следующем поединке встретятся Дмитрий Попко и Чжан Цзэ.

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Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцами

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцами

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в первом одиночном поединке матча Кубка Дэвиса, который проходит в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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