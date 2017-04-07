Кукушкин вывел Казахстан вперед в матче Кубка Дэвиса с Китаем
В Астане стартовал матч второго раунда Кубка Дэвиса в Группе I зоны Азия/Океания между сборными Казахстана и Китая, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первой игре на корт вышли Михаил Кукушкин и У Ди. Стартовый сет остался за казахстанцем — 6:2, во второй партии сильнее оказался китайский теннисист — 6:3, но затем Кукушкин свел встречу в свою пользу — 6:3, 6:2. Соперники провели в игре 2 часа 20 минут.
В следующем поединке встретятся Дмитрий Попко и Чжан Цзэ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter