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Открыли матч второй номер белорусской сборной Егор Герасимов, занимающий 263-е место в мировом рейтинге, и первая ракетка австрийской команды Геральд Мельцер, у которого 109-я позиция в рейтинге АТР. Совсем недавно, на прошлой неделе, они сыграли между собой на турнире во Франции, и тогда в двух сетах победил белорус — 6:4, 7:5.

Во втором сегодняшнем одиночном поединке на корт выйдут первый номер белорусов Илья Ивашко (172) и Юрген Мельцер (156). Это будет первая встреча соперников.

В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча. За сборную Беларуси заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, которым будут противостоять Александр Пейя и Юлиан Ноул. Согласно регламенту Кубка Дэвиса, капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены перед вторым игровым днем. В составе белорусов на корт может выйти Ярослав Шило, который успешно сыграл в паре с Максимом Мирным в победном матче первого круга с командой Румынии (3:2).

Завершится матч в воскресенье, 9 апреля, еще двумя одиночными поединками: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00. Вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Кроме белорусов и австрийцев борьбу за выход в плей-офф Мировой группы ведут еще две пары соперников: Босния и Герцеговина — Нидерланды, Португалия — Украина. Ранее сборная Венгрии обыграла в гостях теннисистов Словакии со счетом 3:1.