Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29347820/
7 апреля 2017, 12:04 | Теннис | БЕЛТА

Матч Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия начался при аншлаге в минском Дворце тенниса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса стартовал матч второго раунда I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии. Как и в феврале на встрече с румынами, трибуны столичной арены заполнены до отказа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открыли матч второй номер белорусской сборной Егор Герасимов занимающий 263-е место в мировом рейтинге и первая ракетка австрийской команды <span class=error>Геральд</span> <span class=error>Мельцер</span> у которого 109-я позиция в рейтинге <span class=error>АТР</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Открыли матч второй номер белорусской сборной Егор Герасимов, занимающий 263-е место в мировом рейтинге, и первая ракетка австрийской команды Геральд Мельцер, у которого 109-я позиция в рейтинге АТР. Совсем недавно, на прошлой неделе, они сыграли между собой на турнире во Франции, и тогда в двух сетах победил белорус — 6:4, 7:5.

Во втором сегодняшнем одиночном поединке на корт выйдут первый номер белорусов Илья Ивашко (172) и Юрген Мельцер (156). Это будет первая встреча соперников.

В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча. За сборную Беларуси заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, которым будут противостоять Александр Пейя и Юлиан Ноул. Согласно регламенту Кубка Дэвиса, капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены перед вторым игровым днем. В составе белорусов на корт может выйти Ярослав Шило, который успешно сыграл в паре с Максимом Мирным в победном матче первого круга с командой Румынии (3:2).

Завершится матч в воскресенье, 9 апреля, еще двумя одиночными поединками: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00. Вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Кроме белорусов и австрийцев борьбу за выход в плей-офф Мировой группы ведут еще две пары соперников: Босния и Герцеговина — Нидерланды, Португалия — Украина. Ранее сборная Венгрии обыграла в гостях теннисистов Словакии со счетом 3:1.

В элитном дивизионе Кубка Дэвиса в этот уик-энд проходят встречи ¼ финала: Австралия — США, Бельгия — Италия, Франция — Великобритания, Сербия — Испания.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцами

Белорусские теннисисты вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с австрийцами

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в первом одиночном поединке матча Кубка Дэвиса, который проходит в минском Дворце тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии
Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года