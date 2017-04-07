Матч Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия начался при аншлаге в минском Дворце тенниса
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса стартовал матч второго раунда I группы
Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии. Как и в феврале на встрече с румынами, трибуны столичной арены заполнены до отказа, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Открыли матч второй номер белорусской сборной Егор Герасимов, занимающий 263-е место в мировом рейтинге, и первая ракетка австрийской команды Геральд Мельцер, у которого 109-я позиция в рейтинге АТР. Совсем недавно, на прошлой неделе, они сыграли между собой на турнире во Франции, и тогда в двух сетах победил белорус — 6:4, 7:5.
Во втором сегодняшнем одиночном поединке на корт выйдут первый номер белорусов Илья Ивашко (172) и Юрген Мельцер (156). Это будет первая встреча соперников.
В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча. За сборную Беларуси заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, которым будут противостоять Александр Пейя и Юлиан Ноул. Согласно регламенту Кубка Дэвиса, капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены перед вторым игровым днем. В составе белорусов на корт может выйти Ярослав Шило, который успешно сыграл в паре с Максимом Мирным в победном матче первого круга с командой Румынии (3:2).
Завершится матч в воскресенье, 9 апреля, еще двумя одиночными поединками: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00. Вход на трибуны Дворца тенниса свободный.
Кроме белорусов и австрийцев борьбу за выход в
В элитном дивизионе Кубка Дэвиса в этот
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