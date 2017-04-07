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https://sport.mail.ru/news/tennis/29346110/
7 апреля 2017, 10:26 | Теннис | Чемпионат.com

Томпсон обыграл Сока в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса Австралия — США

Австралиец Джордан Томпсон вывел сборную вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой США, обыграв Джека Сока со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. Джордан 14 раз подал навылет, активно выиграл 17 очков и совершил 44 невынужденные ошибки. На счету Джека 7 эйсов, 35 виннеров и 66 неточностей.

Во втором матче встречаются Ник Кирьос и Джон Иснер.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Австралия — США — 1−0.
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