Томпсон обыграл Сока в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса Австралия — США
Австралиец Джордан Томпсон вывел сборную вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой США, обыграв Джека Сока со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Матч продолжался 3 часа 3 минуты. Джордан 14 раз подал навылет, активно выиграл 17 очков и совершил 44 невынужденные ошибки. На счету Джека 7 эйсов, 35 виннеров и 66 неточностей.
Во втором матче встречаются Ник Кирьос и Джон Иснер.
Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Австралия — США — 1−0.
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