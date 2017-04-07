Веснина признана лучшей теннисисткой марта, Одзаки — «Прорыв месяца»
Россиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой по итогам марта, сообщает официальный сайт тура.
На это звание также претендовали чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, датчанка Каролина Возняцки и британка Йоханна Конта.
За Веснину проголосовали 40% пользователей. На втором месте — Конта (24%), на третьем — Возняцки (18%).
В номинации «Прорыв месяца» победила японка Риса Одзаки.
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