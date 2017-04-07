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https://sport.mail.ru/news/tennis/29345932/
7 апреля 2017, 10:18 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина признана лучшей теннисисткой марта, Одзаки — «Прорыв месяца»

Россиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой по итогам марта, сообщает официальный сайт тура.

На это звание также претендовали чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, датчанка Каролина Возняцки и британка Йоханна Конта.

За Веснину проголосовали 40% пользователей. На втором месте — Конта (24%), на третьем — Возняцки (18%).

В номинации «Прорыв месяца» победила японка Риса Одзаки.
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