Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер во втором круге турнира в Монтеррее обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга — 6:1, 6:3.
Также в четвертьфинал вышла Ализе Корне из Франции.
Монтеррей (Мексика).
Турнир WTA Abierto GNP Seguros.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Корне (Франция) — Векич (Хорватия) — 6:3, 6:4.
Кербер (Германия) — Минелла (Люксембург) — 6:1, 6:3.
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