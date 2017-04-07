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https://sport.mail.ru/news/tennis/29344909/
7 апреля 2017, 9:50 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер во втором круге турнира в Монтеррее обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга — 6:1, 6:3.

Также в четвертьфинал вышла Ализе Корне из Франции.

Монтеррей (Мексика).

Турнир WTA Abierto GNP Seguros.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Корне (Франция) — Векич (Хорватия) — 6:3, 6:4.

Кербер (Германия) — Минелла (Люксембург) — 6:1, 6:3.
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