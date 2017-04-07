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7 апреля 2017, 9:41 | Теннис | Спорт-Экспресс

Возняцки, Роджерс и Зигемунд — в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Датчанка Каролин Возняцки в третьем круге турнира WTA в Чарльстоне обыграла Анастасию Родионову из Австралии — 6:3, 6:3.

Также в четвертьфинал вышли немка Лаура Зигемунд и американка Шелби Роджерс.

Чарльстон (США).

Турнир WTA Volvo Car Open.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Зигемунд (Германия) — Шафаржова (Чехия) — 6:2, 6:3.

Возняцки (Дания) — Родионова (Австралия) — 6:3, 6:3.

Роджерс (США) — Осака (Япония) — 6:4, 6:2.
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