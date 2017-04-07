Возняцки, Роджерс и Зигемунд — в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
Датчанка Каролин Возняцки в третьем круге турнира WTA в Чарльстоне обыграла Анастасию Родионову из Австралии — 6:3, 6:3.
Также в четвертьфинал вышли немка Лаура Зигемунд и американка Шелби Роджерс.
Чарльстон (США).
Турнир WTA Volvo Car Open.
Призовой фонд 710 900 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Зигемунд (Германия) — Шафаржова (Чехия) — 6:2, 6:3.
Возняцки (Дания) — Родионова (Австралия) — 6:3, 6:3.
Роджерс (США) — Осака (Япония) — 6:4, 6:2.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter