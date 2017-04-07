Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Родионову

Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Возняцки ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Родионовой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.



В четвертьфинале турнира в Чарльстоне Каролина Возняцки сыграет с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая в третьем круге переиграла венгерскую теннисистку Фанни Столлар.