Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Родионову
Датчанка Каролина Возняцки (5) в третьем круге турнира в Чарльстоне переиграла австралийскую теннисистку российского происхождения Анастасию Родионову (Q).
Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Возняцки ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала 5 из 13
В четвертьфинале турнира в Чарльстоне Каролина Возняцки сыграет с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая в третьем круге переиграла венгерскую теннисистку Фанни Столлар.
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