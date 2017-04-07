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https://sport.mail.ru/news/tennis/29344379/
7 апреля 2017, 9:26 | Теннис | Чемпионат.com

Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Родионову

Датчанка Каролина Возняцки (5) в третьем круге турнира в Чарльстоне переиграла австралийскую теннисистку российского происхождения Анастасию Родионову (Q).

Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Возняцки ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Родионовой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Чарльстоне Каролина Возняцки сыграет с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко, которая в третьем круге переиграла венгерскую теннисистку Фанни Столлар.
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