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https://sport.mail.ru/news/tennis/29344157/
7 апреля 2017, 9:15 | Теннис | Чемпионат.com

Шафаржова проиграла Зигемунд в 3-м круге турнира в Чарльстоне

Чешская теннисистка Люси Шафаржова (15) проиграла в третьем круге турнира в Чарльстоне немецкой спортсменке Лауре Зигемунд со счётом 2:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. На счету Шафаржовой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. У Зигемунд 1 эйс, 2 двойные ошибки, и 5 из 7 брейк-пойнтов реализовано.

В четвертьфинале турнира Лаура Зигемунд встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (8), которая в третьем круге переиграла тунисскую спортсменку Онс Жабер.
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