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7 апреля 2017, 9:10 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова покинула турнир в Монтеррее, уступив во 2-м круге Уотсон

Россиянка Екатерина Макарова (6) проиграла во втором круге турнира в Монтеррее английской теннисистке Хитер Уотсон (4:6, 1:6).

Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> (6) проиграла во втором круге турнира в Монтеррее английской теннисистке Хитер <span class=error>Уотсон</span> (4:6 1:6). Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 22 минуты. На счету Макаровой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Её соперница совершила 2 двойные ошибки, 2 раза подала навылет и использовала 3 брейковых шанса из 7.

В четвертьфинале турнира Хитер Уотсон сыграет с победителем пары Анжелика Кербер (1) — Мэнди Минелла.
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