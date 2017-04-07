Макарова покинула турнир в Монтеррее, уступив во 2-м круге Уотсон

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Поединок продолжался 1 час 22 минуты. На счету Макаровой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2. Её соперница совершила 2 двойные ошибки, 2 раза подала навылет и использовала 3 брейковых шанса из 7.



В четвертьфинале турнира Хитер Уотсон сыграет с победителем пары Анжелика Кербер (1) — Мэнди Минелла.