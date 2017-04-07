Макарова покинула турнир в Монтеррее, уступив во 2-м круге Уотсон
Россиянка Екатерина Макарова (6) проиграла во втором круге турнира в Монтеррее английской теннисистке Хитер Уотсон (4:6, 1:6).
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Поединок продолжался 1 час 22 минуты. На счету Макаровой 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного
В четвертьфинале турнира Хитер Уотсон сыграет с победителем пары Анжелика Кербер (1) — Мэнди Минелла.
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