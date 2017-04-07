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https://sport.mail.ru/news/tennis/29343892/
7 апреля 2017, 1:25 | Теннис | GoTennis.ru

Главацкова и Мирза покидают парные соревнования в Чарльстоне

Чешка Андреа Главацкова и индианка Сания Мирза проиграли американке Ракель Атаво и латвийке Елене Остапенко со счётом 2/6, 4/6 в четвертьфинале парных соревнований в Чарльстоне.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время Главацкова и Мирза сделали два эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали шесть брейков.

В полуфинале парного турнира Volvo Car Open Атаво и Остапенко встретятся либо с чешками Люси Градецкой и Катержиной Синяковой, либо с австралийкой Анастасией Родионовой и хорваткой Дарией Юрак.
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